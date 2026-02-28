;

Netanyahu afirma que “hay indicios” de la muerte del líder supremo de Irán tras ataque en Teherán

El primer ministro israelí aseguró que Jamenei falleció en medio de los bombardeos realizados con EE.UU., algo que fue desmentido desde la República Islámica.

Juan Castillo

El conflicto en Medio Oriente sumó este sábado un nuevo capítulo de alta tensión luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que existen “crecientes indicios” de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría muerto tras un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos en Teherán.

Netanyahu señaló que “esta mañana, en un potente y sorpresivo ataque, destruimos en el corazón de Teherán el complejo del dictador Jamenei”. El jefe de gobierno israelí agregó que, tras décadas de liderazgo del ayatolá, “hay muchas señales de que ese tirano tampoco” estaría con vida, aunque no presentó pruebas concluyentes.

El mandatario israelí también agradeció el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y destacó la cooperación entre ambos países en la operación militar. Según su versión, la ofensiva apuntó directamente a estructuras clave del poder iraní en la capital.

Desde Teherán, sin embargo, la versión fue desmentida. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró en una entrevista con NBC News que Jamenei “sigue vivo, hasta donde yo sé”, y que la mayoría de los altos funcionarios del régimen se encuentran “sanos y salvos”.

Araghchi reconoció que podrían haberse registrado bajas entre comandantes, pero restó gravedad a la situación. “Puede que hayamos perdido a uno o dos comandantes, pero eso no es un gran problema”, afirmó, sin entregar mayores detalles sobre la magnitud de los daños.

La falta de confirmación independiente mantiene la incertidumbre sobre el estado del líder supremo iraní. En un escenario ya marcado por bombardeos cruzados y amenazas regionales, las declaraciones cruzadas elevan la tensión diplomática y militar, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada mayor en la zona.

