Irán responde bombardeando bases de EE.UU. en Medio Oriente y escala la tensión regional

Teherán atacó posiciones en al menos siete países tras ofensiva de Washington e Israel.

Juan Castillo

Getty Images | Referencial

Getty Images | Referencial

Irán lanzó este sábado una ofensiva con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en respuesta a los ataques previos de Washington e Israel contra territorio iraní.

Según medios estatales de Teherán, los bombardeos alcanzaron posiciones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania e Irak, además de objetivos en Israel.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó el lanzamiento de “misiles simultáneos y masivos” contra instalaciones estadounidenses en la región. Autoridades de varios de los países afectados aseguraron haber interceptado parte de los proyectiles, aunque también circularon registros audiovisuales que mostrarían impactos en zonas cercanas a bases militares.

Entre los puntos mencionados por agencias iraníes se encuentra la base aérea de Al Udeid, en Qatar; la base Al Salem, en Kuwait; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; y las instalaciones de la Quinta Flota estadounidense en Jufair, Baréin, según consignó El País. En este último país, el Ministerio del Interior denunció daños en sectores residenciales de la capital, Manama.

Arabia Saudí confirmó ataques en Riad y otras zonas del país, mientras que agencias internacionales reportaron explosiones cerca de una base estadounidense en el Kurdistán iraquí. En Israel, las autoridades informaron de decenas de personas con heridas leves tras el impacto de misiles, en un contexto de sirenas activadas y restricciones de circulación en varias ciudades.

La ofensiva ocurre luego de que Estados Unidos e Israel intensificaran sus operaciones contra objetivos en Irán, en el marco de una escalada que ya ha dejado víctimas en territorio iraní, según la Media Luna Roja. Teherán había advertido que cualquier agresión convertiría en objetivo militar tanto a Israel como a bases estadounidenses en la región.

Hasta ahora se reportan al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica. Esta sucesión de ataques y contraataques confirma una nueva fase de tensión en Medio Oriente, con riesgo de expansión regional y un escenario diplomático cada vez más debilitado.

