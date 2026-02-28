;

Los motivos que se conocen hasta ahora del ataque de EE.UU. e Israel a Irán y las represalias iraníes

Explosiones en varias ciudades, un ataque directo a una escuela y misiles contra bases estadounidenses marcan la escalada en el Medio Oriente, que ha dejado 40 muertos según información preliminar.

Martín Neut

Escalada militar entre EE.UU, Israel e Irán

Escalada militar entre EE.UU, Israel e Irán / AHMAD GHARABLI

Una intensa escalada militar sacudió este sábado Medio Oriente luego de que Israel, con participación de Estados Unidos, lanzara ataques sobre Teherán y otras ciudades iraníes.

Las explosiones se reportaron también en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, mientras imágenes mostraban humo sobre la céntrica plaza Jomhouri.

En Minab, provincia de Hormozgan, un bombardeo alcanzó una escuela primaria femenina, dejando al menos 40 muertos y 48 heridos, según informó el gobernador Mohammad Radmehr.

“El número de muertos aumenta a medida que los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar”, añadió, según consigna la BBC.

Motivos de EE.UU. e Israel

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la ofensiva como un “ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado”.

Mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que “este régimen terrorista asesino no debe estar armado con armas nucleares (…) Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní se liberen del yugo de la tiranía”.

Bombardeo Irán / -

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la participación de su país: “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní (…) Sus actividades amenazan directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas y a nuestros aliados en todo el mundo”.

Reacciones desde Irán

Irán respondió con lanzamientos de misiles, interceptados en gran parte por la defensa israelí. El ejército de Israel señaló que “la Fuerza Aérea está operando para interceptar y atacar cualquier amenaza donde sea necesario”.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió: “Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva”.

El conflicto ocurre ocho meses después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán y semanas tras protestas internas en Teherán que dejaron miles de muertos. Aerolíneas internacionales suspendieron vuelos sobre Irán y Jerusalén cerró escuelas y lugares de trabajo mientras se mantiene la alerta máxima.

