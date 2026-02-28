;

ONU condena escalada militar entre EE.UU, Israel e Irán: “Son los civiles quienes acaban pagando”

Volker Türk, alto comisionado de DD.HH, señala que “las bombas y misiles solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

Martín Neut

ONU condena escalada militar entre EE.UU, Israel e Irán

ONU condena escalada militar entre EE.UU, Israel e Irán / MAHSA

La ONU criticó este sábado la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras los ataques y las represalias que han generado víctimas civiles en varios países de Medio Oriente.

El alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró que “las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

Subrayó que en cualquier conflicto armado “son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.

Türk hizo un llamado a todas las partes a “actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación”, advirtiendo que de no hacerlo podría producirse “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable”.

El funcionario recordó que el derecho internacional obliga a proteger a los civiles y que “su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables”.

