Reacciones globales marcan tensión tras ofensiva conjunta contra Irán

Gobiernos de Europa, Asia y Oceanía activaron medidas diplomáticas y de seguridad luego de que Washington confirmara su participación en el ataque lanzado por Israel.

Verónica Villalobos

Santiago

La confirmación de una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán desató inmediatas respuestas de la comunidad internacional, en un escenario de alta tensión en Medio Oriente. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la acción busca neutralizar amenazas directas contra su país y proteger su seguridad nacional.

Desde la Unión Europea, la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó los hechos como “peligrosos” y advirtió sobre los riesgos que implican los programas balísticos y nucleares iraníes. En tanto, la presidenta del bloque, Ursula von der Leyen, expresó preocupación por la situación y señaló que mantienen coordinación con socios regionales, priorizando la protección de civiles.

En Asia, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi informó la activación de un comité de crisis y la creación de una oficina especial para monitorear la evolución del conflicto y resguardar a sus ciudadanos.

Por su parte, el jefe de gobierno australiano Anthony Albanese respaldó las acciones orientadas a frenar el programa nuclear iraní, mientras que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó lo que calificó como una “acción militar unilateral” y llamó a una desescalada inmediata y al respeto del derecho internacional.

