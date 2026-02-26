;

PREVIA. Superclásico Colo Colo vs la U: cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV por el Campeonato Nacional

El partido más importante del fútbol chileno se juega este domingo en Macul. Será transmisión de ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Colo Colo y la Universidad de Chile protagonizan un nuevo Superclásico

Colo Colo y la Universidad de Chile protagonizan un nuevo Superclásico / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este viernes por la tarde, la acción de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 arranca con dos partidos, eso sí estando todas las miradas puestas en lo que será el día domingo.

Esto porque aquel día, se juega el partido más importante del fútbol chileno: los dos equipos más grandes del país se vuelven a las caras, esta vez en el Estadio Monumental, donde Colo Colo será local ante la Universidad de Chile.

El ‘popular’ tiene la obligación absoluta de quedarse con el partido, no solo por sumar tres puntos, sino que además para aprovechar el horrible momento futbolístico que vive su archirrival.

Al frente, como adelantamos, las cosas están contra las cuerdas para ‘Paqui’. Los azules aún no saben de victorias en el inicio de la Liga de Primera, por lo que una derrota ante el clásico rival podría condenar definitivamente el proyecto de Meneghini en la banca.

Colo Colo vs. la U en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 1 de marzo

  • 18:00 hrs | Colo Colo vs. Universidad de Chile | Estadio Monumental

