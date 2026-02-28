Exchica Mekano reaparece tras complejo problema de salud: “Volví a caminar sin muletas”

La exchica Mekano, Ruth Gamarra, reapareció tras casi dos años fuera de los escenarios por un complejo problema de salud que afectó su cadera derecha.

La modelo participó en la coronación de la reina del Festival de Viña 2026, donde Skarleth Labra y Matteo Bocelli fueron elegidos como los nuevos monarcas del certamen.

Gamarra hizo su emotiva reaparición desfilando en representación del sitio de contenido para adultos, Arsmate, desplazándose por sus propios medios y sin la ayuda de muletas.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la exchica Mekano sostuvo que su aparición en el evento festivalero “es mi vuelta a la animación”.

“Dejé de animar durante casi dos años y medio, y estuve un año y medio sin caminar. Volví a caminar sin muletas”, agregó.

“Volví a las pistas, el doctor me dijo que en tres meses podré usar tacos nuevamente. Estoy soltera, muy abocada a retomar mi vida, mi trabajo”, complementó.

Cabe recordar que Ruth Gamarra sufrió una necrosis en la cadera y un tumor benigno en la espalda, donde Arsmate la ayudó con una solución para financiar su esperada operación.

Esto porque su intervención fue posible gracias a los ingresos obtenidos a través de la plataforma.