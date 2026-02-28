;

Exchica Mekano reaparece tras complejo problema de salud: “Volví a caminar sin muletas”

“Es mi vuelta a la animación”, afirmó.

Juan Castillo

Exchica Mekano reaparece tras complejo problema de salud: “Volví a caminar sin muletas”

La exchica Mekano, Ruth Gamarra, reapareció tras casi dos años fuera de los escenarios por un complejo problema de salud que afectó su cadera derecha.

La modelo participó en la coronación de la reina del Festival de Viña 2026, donde Skarleth Labra y Matteo Bocelli fueron elegidos como los nuevos monarcas del certamen.

Gamarra hizo su emotiva reaparición desfilando en representación del sitio de contenido para adultos, Arsmate, desplazándose por sus propios medios y sin la ayuda de muletas.

Revisa también:

ADN

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la exchica Mekano sostuvo que su aparición en el evento festivalero “es mi vuelta a la animación”.

“Dejé de animar durante casi dos años y medio, y estuve un año y medio sin caminar. Volví a caminar sin muletas”, agregó.

“Volví a las pistas, el doctor me dijo que en tres meses podré usar tacos nuevamente. Estoy soltera, muy abocada a retomar mi vida, mi trabajo”, complementó.

Cabe recordar que Ruth Gamarra sufrió una necrosis en la cadera y un tumor benigno en la espalda, donde Arsmate la ayudó con una solución para financiar su esperada operación.

Esto porque su intervención fue posible gracias a los ingresos obtenidos a través de la plataforma.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad