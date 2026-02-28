Superó a Mon Laferte: este fue el show que terminó siendo el más visto de Viña 2026 / Hans Scott

El cierre del Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó gaviotas, polémicas y ovaciones en la Quinta Vergara. También marcó un hito en materia de audiencia.

En una edición donde los números fueron seguidos con lupa noche tras noche, un show logró imponerse por sobre todos y reescribió el ranking de lo más visto del certamen.

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Durante la última jornada, el humor volvió a demostrar su peso en la parrilla. Con una rutina filosa, contingente y cargada de ironía, el comediante logró conectar con las más de 15 mil personas presentes y, tras algunos minutos de tensión inicial en redes sociales, terminó conquistando también a la audiencia televisiva. La entrega anticipada de las gaviotas de plata y oro fue una señal de lo que vendría.

Recién con el consolidado final de rating se confirmó la magnitud del fenómeno. De acuerdo a lo recogido por La Cuarta, entre las 23:24 y las 00:43 horas, el espectáculo promedió 2.387.878 personas por minuto, con un peak de 2.478.952.

Con esas cifras, Pastor Rocha se convirtió en el show más visto de todo Viña 2026, superando incluso a Mon Laferte, quien hasta entonces lideraba el ranking con 2.366.366 espectadores promedio.

El listado lo completan Piare con Pé (2.315.533), Asskha Sumathra (2.235.305), Jesse y Joy (2.220.030), Juanes (2.191.608), Stefan Kramer (2.135.079), Rodrigo Villegas (2.101.415), Esteban Düch (2.043.830) y Gloria Estefan (1.919.385).

Así, en una edición dominada por grandes nombres internacionales, fue el humor el que terminó coronándose como el rey absoluto de la sintonía.