;

Superó a Mon Laferte: este fue el show que terminó siendo el más visto de Viña 2026

El acto alcanzó un peak que rozó los 2,5 millones de personas por minuto.

Nelson Quiroz

Superó a Mon Laferte: este fue el show que terminó siendo el más visto de Viña 2026

Superó a Mon Laferte: este fue el show que terminó siendo el más visto de Viña 2026 / Hans Scott

El cierre del Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó gaviotas, polémicas y ovaciones en la Quinta Vergara. También marcó un hito en materia de audiencia.

En una edición donde los números fueron seguidos con lupa noche tras noche, un show logró imponerse por sobre todos y reescribió el ranking de lo más visto del certamen.

ADN

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La cantante Mon Laferte se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante la última jornada, el humor volvió a demostrar su peso en la parrilla. Con una rutina filosa, contingente y cargada de ironía, el comediante logró conectar con las más de 15 mil personas presentes y, tras algunos minutos de tensión inicial en redes sociales, terminó conquistando también a la audiencia televisiva. La entrega anticipada de las gaviotas de plata y oro fue una señal de lo que vendría.

Recién con el consolidado final de rating se confirmó la magnitud del fenómeno. De acuerdo a lo recogido por La Cuarta, entre las 23:24 y las 00:43 horas, el espectáculo promedió 2.387.878 personas por minuto, con un peak de 2.478.952.

Revisa también

ADN

Con esas cifras, Pastor Rocha se convirtió en el show más visto de todo Viña 2026, superando incluso a Mon Laferte, quien hasta entonces lideraba el ranking con 2.366.366 espectadores promedio.

El listado lo completan Piare con Pé (2.315.533), Asskha Sumathra (2.235.305), Jesse y Joy (2.220.030), Juanes (2.191.608), Stefan Kramer (2.135.079), Rodrigo Villegas (2.101.415), Esteban Düch (2.043.830) y Gloria Estefan (1.919.385).

Así, en una edición dominada por grandes nombres internacionales, fue el humor el que terminó coronándose como el rey absoluto de la sintonía.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad