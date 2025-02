Ruth Gamarra logra su sueño de operarse la cadera gracias a Arsmate: “Voy a salir caminando”

Ruth Gamarra, conocida por su lucha constante por recuperar su movilidad, está a punto de dar un gran paso en su vida.

Tras enfrentar una necrosis en la cadera y un tumor benigno en la espalda, la paraguaya ha encontrado en la plataforma Arsmate la solución para financiar su esperada operación de cadera.

Con un implante de titanio en camino, Ruth confía en que pronto dejará atrás las muletas y volverá a caminar por sus propios medios.

“Me opero en una semana y media. Según mi médico, voy a salir caminando. Llevo un año sin poder hacerlo, pero estoy segura de que todo va a cambiar”, comentó Ruth en una reciente entrevista.

La operación, que representa un costo elevado, fue posible gracias a los ingresos obtenidos a través de Arsmate, una plataforma que le ha permitido generar recursos mientras continúa su recuperación.

“Si no fuera por la plataforma, no me hubiese operado en este momento. Todo este año invertí en células madre, me quitaron el tumor y ahora, gracias a Arsmate, puedo costear el implante de titanio”, relató.

La paraguaya, radicada en Chile desde hace 21 años, también compartió su emoción por los logros alcanzados. “Arsmate es maravilloso. Lo hice incluso con muletas, y ahora, sin ellas, se vienen cosas mucho mejores”, cerró.