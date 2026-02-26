;

Viña 2026 tiene rey y reina: a qué hora y cómo ver en vivo la coronación y piscinazo de Skarleth Labra y Metteo Bocelli

La organización anunció un cambio clave para el esperado chapuzón de los soberanos del certamen.

Nelson Quiroz

La coronación y el esperado piscinazo de los Reyes de Viña 2026 ya tienen horario confirmado. La influencer by el cantante italiano Matteo Bocelli fueron elegidos como Embajadores del certamen tras la votación de la prensa acreditada y protagonizarán esta tarde uno de los hitos más comentados del festival.

En concreto, la ceremonia de coronación se realizará este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Hotel Novotel de Viña del Mar.

Bajo ese contexto, Skarleth Labra, quien se impuso en una estrecha votación, adelantó que su piscinazo incluirá una puesta en escena especial, mientras que Bocelli no descartó sumarse al tradicional salto al agua.

En cuanto a la hora del esperado chapuzón, se informó que hora más tarde de la coronación, a las 20:00, se llevará a cabo el tradicional piscinazo en la terraza del mencionado hotel, marcando un cambio respecto de años anteriores, cuando la actividad se desarrollaba durante la mañana.

La modificación busca facilitar la asistencia de público y potenciar la cobertura televisiva en horario prime festivalero. De hecho, tanto la coronación como el chapuzón podrán seguirse en vivo a través de estos programas satélites como “¡Hay que decirlo!” de Canal 13, así como en las redes sociales de medios digitales.

Así, la Ciudad Jardín se prepara para una jornada que promete alta convocatoria y uno de los momentos más fotografiados del Festival de Viña 2026.

