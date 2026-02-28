“Necesita ayuda urgentemente”: preocupación por estado Kelly Osbourne tras impactar en homenaje a Ozzy
La hija del fallecido líder de Black Sabbath reapareció junto a Sharon en Manchester y su transformación física encendió las redes tras semanas de polémica.
La aparición de Kelly Osbourne, hija del fallecido líder de Black Sabbath, en los BRIT Awards 2026 no pasó inadvertida. La artista y figura televisiva llegó al Co-Op Live de Manchester acompañada por su madre, Sharon Osbourne, para ser parte de un homenaje a su padre.
A sus 41 años, la celebrity lució un ajustado vestido negro con detalles de plumas y un bolero a juego, dejando en evidencia su notoria baja de peso, tema que ha generado preocupación y debate en redes sociales durante las últimas semanas.
Complementó el look con un collar en forma de cruz y otra cadena con la letra “O”, en aparente homenaje a su padre, Ozzy Osbourne, fallecido en julio de 2025.
Su renovado estilo incluyó además un corte bob rubio más corto y luminoso, mientras Sharon apostó por un conjunto negro estilo esmoquin con corbatín suelto de lunares.
La reaparición pública ocurre pocos días después de que Kelly denunciara duros ataques por su delgadez. A través de redes sociales, calificó como “repugnantes” algunos comentarios que la acusaban de verse “demasiado frágil” e incluso insinuaban problemas de salud. La artista respondió asegurando que atraviesa un proceso de duelo y que su prioridad es su familia.
En la ceremonia también posó junto a músicos cercanos al legado de su padre y al cantante Robbie Williams, quien encabezó un tributo en su honor durante la gala.
Su presencia en los BRIT Awards terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche, entre elogios por su elegancia y nuevas muestras de inquietud por su transformación física.
