Este es el bono estatal que da $66 mil: revisa si te corresponde el beneficio que inicia su pago el lunes

Este lunes 2 de marzo comienza el segundo pago del Ex Bono Marzo, también conocido como Aporte Familiar Permanente, beneficio estatal dirigido a familias que cumplen ciertos requisitos de ingreso y situación socioeconómica.

El beneficio está destinado a hogares que al 31 de diciembre de 2025 eran beneficiarios del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o pertenecían al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

En esta ocasión, y con el reajuste aplicado para este 2026, el monto del beneficio aumentó a $66.834.

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del Bono Marzo 2026?

Al igual que en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos:

Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)

Grupo 2: A contar del 2 de marzo

Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido por el beneficiario.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de cobro del pago.