Este es el bono estatal que da $66 mil: revisa si te corresponde el beneficio que inicia su pago el lunes

Miles de familias podrán cobrar esta ayuda que entrega un monto fijo a quienes cumplen los requisitos.

Juan Castillo

Este lunes 2 de marzo comienza el segundo pago del Ex Bono Marzo, también conocido como Aporte Familiar Permanente, beneficio estatal dirigido a familias que cumplen ciertos requisitos de ingreso y situación socioeconómica.

El beneficio está destinado a hogares que al 31 de diciembre de 2025 eran beneficiarios del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o pertenecían al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

En esta ocasión, y con el reajuste aplicado para este 2026, el monto del beneficio aumentó a $66.834.

Revisa también:

ADN

¿Cuáles son las próximas fechas de pago del Bono Marzo 2026?

Al igual que en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos:

  • Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)
  • Grupo 2: A contar del 2 de marzo
  • Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido por el beneficiario.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de cobro del pago.

