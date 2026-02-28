Este es el bono estatal que da $66 mil: revisa si te corresponde el beneficio que inicia su pago el lunes
Miles de familias podrán cobrar esta ayuda que entrega un monto fijo a quienes cumplen los requisitos.
Este lunes 2 de marzo comienza el segundo pago del Ex Bono Marzo, también conocido como Aporte Familiar Permanente, beneficio estatal dirigido a familias que cumplen ciertos requisitos de ingreso y situación socioeconómica.
El beneficio está destinado a hogares que al 31 de diciembre de 2025 eran beneficiarios del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o pertenecían al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).
En esta ocasión, y con el reajuste aplicado para este 2026, el monto del beneficio aumentó a $66.834.
¿Cuáles son las próximas fechas de pago del Bono Marzo 2026?
Al igual que en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se concretará en tres grupos:
- Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)
- Grupo 2: A contar del 2 de marzo
- Grupo 3: A partir del 16 de marzo
El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido por el beneficiario.
En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de cobro del pago.
