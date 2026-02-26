;

Detienen a hincha de O’Higgins en Brasil por acto racista durante duelo con Bahía

Las cámaras de videovigilancia instaladas en el estadio Arena Fonte Nova captaron a un fanático celeste haciendo gestos de mono.

O'Higgins FC

Un hincha de O’Higgins fue detenido este miércoles en Brasil, en el marco del partido contra Bahía por la Copa Libertadores, donde el cuadro rancagüino ganó en los penales y clasificó a la siguiente fase.

Según informó el medio brasileño A Tarde, las cámaras de videovigilancia instaladas en el estadio Arena Fonte Nova captaron a un fanático celeste haciendo gestos de mono contra los jugadores de Bahía durante el entretiempo.

Mediante un comunicado, la Policía Civil del Estado de Bahía señaló que se trata de un hombre de 27 años, quien fue acusado por el delito de racismo.

Tras identificar a la persona, las fuerzas policiales intervinieron cuando el sospechoso aún permanecía en el interior del estadio; posteriormente, fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría. El hincha de O’Higgins quedó a disposición de la justicia brasileña.

