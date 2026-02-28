;

China tilda de “descarada” ofensiva contra Irán y exige a EE.UU. e Israel frenar ataques

El embajador Fu Cong condenó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el uso de la fuerza y pidió retomar negociaciones para evitar una mayor escalada en Medio Oriente.

China elevó el tono diplomático al calificar de “descarada” la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.

La declaración fue realizada por el embajador chino ante Naciones Unidas, Fu Cong, durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Hoy, EE.UU. e Israel descaradamente lanzaron ataques militares contra objetivos dentro de Irán, lo cual ha causado una intensificación repentina de las tensiones en la región. Nos preocupan mucho estos hechos”, afirmó el diplomático.

Beijing sostuvo que el uso de la fuerza en las relaciones internacionales es “inaceptable” y advirtió sobre los riesgos de una escalada mayor.

Fu Cong subrayó que la soberanía e integridad territorial de Irán y de otros países de la región “debe ser respetada”, alineando la postura oficial de China con el principio de no intervención. Asimismo, expresó “profunda preocupación” por las víctimas civiles que podrían derivarse de los ataques, insistiendo en la necesidad de proteger a la población.

El representante chino también hizo un llamado explícito a reanudar las negociaciones como vía para contener la crisis. A juicio de Beijing, el diálogo es la única herramienta viable para evitar un deterioro mayor de la seguridad regional, en un contexto ya marcado por múltiples focos de conflicto.

Desde China reiteraron que todas las partes deben actuar con responsabilidad para impedir que la situación derive en un enfrentamiento de mayores proporciones.

