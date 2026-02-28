EE.UU. da por muerto a líder supremo de Irán, Alí Jameneí, y anuncia continuidad de bombardeos

Estados Unidos dio por muerto este domingo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, en el marco de la ofensiva militar conjunta con Israel.

El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump a través de su red social Truth, donde afirmó que el máximo líder iraní falleció tras los bombardeos ejecutados en Teherán.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump, señalando que el hecho representa “justicia” para víctimas en distintos países. El mandatario sostuvo que la operación fue posible gracias a la cooperación estrecha con Israel y al uso de sistemas de inteligencia y rastreo avanzados.

En su mensaje, el jefe de la Casa Blanca aseguró que Jameneí “no pudo evadir nuestra inteligencia” y que otros líderes iraníes también habrían muerto durante la ofensiva. Hasta ahora, no existe confirmación independiente de estas afirmaciones por parte de autoridades iraníes ni de organismos internacionales.

Trump agregó que los bombardeos “continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario”, asegurando que el objetivo es alcanzar “paz en Oriente Medio y, de hecho, en el mundo”. La declaración refuerza la idea de que la operación militar podría extenderse en los próximos días.

El presidente estadounidense también hizo un llamado directo a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y fuerzas de seguridad iraníes, afirmando que quienes depongan las armas podrían recibir “inmunidad”. Según Trump, este sería “el mayor momento para que el pueblo iraní recupere su país”.

La situación mantiene en máxima alerta a la comunidad internacional, que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos y las posibles repercusiones regionales.