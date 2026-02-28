;

¿Puede FIFA expulsar a Estados Unidos e Irán del Mundial 2026? Esto dice el reglamento

El conflicto bélico que inicio este sábado el gobierno de Donald Trump, podría generar graves consecuencias en la cita mundialista.

Gonzalo Miranda

Estados Unidos e Irán deben jugar la Copa del Mundo | Getty Images

El nuevo conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo tiene, otra vez, a Estados Unidos como protagonista. Los norteamericanos, aliados con Israel, decidieron atacar a Irán, generando una nueva ola de violencia en Medio Oriente.

A solo meses del Mundial de Fútbol 2026, precisamente en Estados Unidos, tanto las selecciones norteamericanas, como iraní, deben jugar la cita mundialista y la duda entra de cajón: ¿Corren riesgo la participación de ambos?

Lo cierto es que los estatutos de FIFA son claros, pero a la vez interpretables. Por ejemplo, el artículo 4 de la FIFA indica que “está prohibida la discriminación de cualquier país, persona o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión”.

Dicho escrito fue el argumento de la FIFA para dejar afuera a Rusia de Qatar 2022 tras su conflicto con Ucrania, pero apelando a que se “hacía imposible garantizar la seguridad y la integridad de la competición”, con la participación rusa.

Sin embargo, aquello no apelaría en esta ocasión tanto para norteamericanos y para iraníes, sobre todo para el organizador, considerando las graves consecuencias económicas que podría afectar a la FIFA la baja de uno de los organizados a solo semanas del inicio del torneo.

Pero, ¿Qué pasa si se concretara una expulsión? Lo cierto es que ahí, FIFA “se reserva el derecho a discreciónde ver quienes reemplazarían a las dos selecciones protagonistas de los países protagonistas del conflicto bélico.

“Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra.” dice el artículo 6.7 del Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA.

Por el momento, la Federación Iraní de Fútbol ya adelantó que ve “improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial”, aseguró el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj.

