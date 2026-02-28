;

Andes Iron presenta nueva reclamo esta vez ante Tribunal Ambiental por rechazo del Comité de Ministros a proyecto Dominga

La compañía sostiene que la autoridad agregó fundamentos ajenos al expediente y pide revertir la resolución mediante acciones judiciales simultáneas.

Andes Iron presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para anular el rechazo que el Comité de Ministros emitió en enero de 2025 en el marco del extenso conflicto del proyecto Dominga.

La empresa acusa que la autoridad reabrió temas ya evaluados, como las observaciones sobre algarrobilla, pacul y el plan de contingencias ante derrames, los cuales —según la compañía— “no formaron parte de las reclamaciones sometidas a su conocimiento” y habían sido previamente resueltos en la evaluación ambiental.

El comunicado sostiene que el Comité excedió las directrices fijadas por el Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024, que no permitían una revisión completa del proyecto.

En esa línea, el gerente general Pedro Ducci afirmó: “Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego”.

La otra queja de Andes Iron

En paralelo, Andes Iron ingresó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 20 de febrero de 2026, que anuló el procedimiento de cumplimiento incidental.

La empresa señala que esa decisión impide ejecutar una sentencia firme vinculada al proyecto y afecta la certeza jurídica.

Andes Iron recalca que Dominga cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación favorable y que las instancias técnicas han validado sus medidas ambientales, por lo que la controversia —sostiene— no es técnica, sino sobre la legalidad del actuar administrativo.

