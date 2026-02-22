;

Andes Iron critica fallo por Dominga y anuncia que evaluará nuevas acciones legales: “No altera nuestra convicción de seguir con el proyecto”

La empresa cuestionó el carácter “procedimental” de la resolución que anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental, reafirmó su respaldo al proyecto.

Durante este domingo, la empresa Andes Iron reaccionó al reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló las actuaciones del Primer Tribunal Ambiental en favor del proyecto Dominga.

En concreto, la resolución de, adoptada de forma unánime este sábado, dejó sin efecto lo resuelto por el tribunal ambiental al considerar que su aplicación “resulta improcedente”.

A través de una declaración pública, la compañía señaló que “el fallo nos sorprende y desilusiona, ya que llevamos 12 años en tramitación, siendo uno de los casos más emblemáticos de la permisología en Chile, que sigue sin solución”. No obstante, enfatizaron que “en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”.

En ese contexto, indicaron que la resolución del tribunal “es estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, ni sobre la suficiencia de los antecedentes aportados o el mérito de las consideraciones sustantivas, las cuales siguen plenamente vigentes”.

Asimismo, afirmaron que Dominga “ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados, incorporando exigentes estándares ambientales y compromisos sociales concretos para la Región de Coquimbo”, agregando que “la justicia ambiental y los procesos administrativos han señalado que cumple con la normativa”.

La empresa también destacó que el fallo mantiene vigente la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024, que declaró ilegal lo resuelto por el Comité de Ministros.

Respecto a la resolución adoptada por ese organismo en enero de 2025, que incorporó nuevos argumentos para rechazar el proyecto —como una eventual amenaza a la algarrobilla y la inexistencia de un plan de contingencias—, Andes Iron sostuvo que confía en que estos serán nuevamente desestimados, al tratarse de materias ya discutidas en instancias administrativas y judiciales previas.

En esa línea, la compañía informó que analizará todas las alternativas jurídicas disponibles, al considerar que el fallo “no está respaldado ni por la sentencia de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación vigente”.

Oposición al proyecto

Cabe recordar que Dominga, iniciativa valorizada en cerca de 2.500 millones de dólares, contempla la instalación de dos minas de hierro y cobre, además de un megapuerto en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. Su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt ha generado una sostenida oposición por parte de organizaciones ambientales y comunidades locales.

Tras conocerse la resolución, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró el fallo y señaló que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en forma unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental. Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del comité de ministros de enero de 2025”.

“La resolución del comité dio cumplimiento al fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024, y demuestra que las instituciones actuaron dentro del ámbito de sus competencias”, añadió la secretaria de Estado, en representación del Ministerio del Medio Ambiente.

