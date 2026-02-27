“Sabes que soy...”: Karen Doggenweiler rompe el silencio y dedica mensaje a Asskha Sumathra (y tuvo respuesta) / Agencia Uno

Los coletazos tras la presentación Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026 aún continúan, luego de que la humorista fuera “bajada” del escenario de la Quinta Vergara.

De hecho, tanto Rafael Araneda como Karen Doggenweiler fueron duramente criticados por el abrupto corte que le dieron a la humorista en la cuarta noche del certamen viñamarino.

Ahora, fue la propia Karen Doggenweiler quien le dedicó un mensaje a Sumathra a través de una publicación que subió en su cuenta de Instagram.

“Mi querida Asskha Sumathra hiciste historia sobre el escenario de la Quinta Vergara. Te llevaste todos los premios y nos hiciste reír a todos”, partió mencionando la animadora.

En esa misma línea, Doggenweiler agregó: “Te adoro y bien sabes que soy admiradora de tu trabajo por muchos años y soy consciente de tu lucha por tantos años para ganarte cada escenario que pisas. Estoy muy feliz por tu triunfo en Viña 2026″, concluyó.

La animadora acompañó el mensaje con una serie de fotografías junto a la humorista sobre el escenario de la Quinta Vergara.

La respuesta de Asskha Sumathra

La respuesta al mensaje de la animadora no tardó en llegar. De hecho, la comediante compartió la publicación en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras a Karen Doggenweiler.

“Hermosa mi guagüita, solo tú y yo sabemos lo que hablamos”, escribió Asskha Sumathra.