¡Emoción pura! Mon Laferte se queda con la sexta Gaviota de Platino en la historia de Viña / Hans Scott

Durante la noche de este jueves, Mon Laferte se convirtió en la sexta artista y cuarta chilena en ser galardonada con la Gaviota de Platino.

A diferencia de la Gaviota de Plata y Oro, este reconocimiento es excepcional y solo ocurre en circunstancias especiales, siendo el galardón más exclusivo del Festival Internacional de Viña del Mar.

Esta estatuilla está elaborada en cromo y rodio, además de tener incrustados 85 cristales Swarovski, lo que simboliza una consagración a la trayectoria de los artistas que han tenido vínculos profundos con el festival.

¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?

Solo un selecto número de artistas ha recibido esta estatuilla que comenzó a entregarse en 2012.

Conoce el listado a continuación: