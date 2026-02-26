;

¡Emoción pura! Mon Laferte se queda con la sexta Gaviota de Platino en la historia de Viña

Han sido seis, sumada la artista nacional, las personas y agrupaciones que han recibido este reconocimiento por parte de la alcaldía de Viña del Mar.

Nicolás Lara Córdova

Durante la noche de este jueves, Mon Laferte se convirtió en la sexta artista y cuarta chilena en ser galardonada con la Gaviota de Platino.

A diferencia de la Gaviota de Plata y Oro, este reconocimiento es excepcional y solo ocurre en circunstancias especiales, siendo el galardón más exclusivo del Festival Internacional de Viña del Mar.

Esta estatuilla está elaborada en cromo y rodio, además de tener incrustados 85 cristales Swarovski, lo que simboliza una consagración a la trayectoria de los artistas que han tenido vínculos profundos con el festival.

¿Quiénes han recibido la Gaviota de Platino en el Festival de Viña?

Solo un selecto número de artistas ha recibido esta estatuilla que comenzó a entregarse en 2012.

Conoce el listado a continuación:

  • Luis Miguel (2012)
  • Isabel Pantoja (2017) en homenaje a Juan Gabriel, quien falleció meses antes de poder recibirla.
  • Lucho Gatica (2019), homenaje póstumo.
  • Los Jaivas (2023)
  • Myriam Hernández (2025)
  • Mon Laferte (2026)

Tu contenido empezará después de la publicidad