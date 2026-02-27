No pasó desapercibido: el incómodo momento que vivió Piare con P con hombre del público que subió al escenario en Viña 2026 / Agencia Uno

La noche de este jueves 26 de febrero todos los ojos estaban puestos en Piare con P, comediante que estuvo a cargo del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026.

A base de mucha energía, chistes que incluyeron a Cathy Barriga e incluso bailes, la humorista se echó el público al bolsillo y logró triunfar en la Quinta Vergara llevándose la Gaviota de Plata y la de Oro.

Sin embargo, hacia el final de su rutina, Piare con P decidió llamar a varias personas del público para subir al escenario. Fue en ese momento que se vio una incómoda situación con uno de los hombres que subieron, la cual no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales.

“El loco es un barsa”

Uno de los hombres que subió al escenario tomó por la cintura a Piare con P y comenzó a bailar detrás de ella.

En pantalla se vio como la humorista se incomodó de inmediato con la situación, por lo que lo corrió rápidamente hacia un lado.

Tras lo sucedido, en redes sociales no perdonaron y criticaron el accionar del hombre. “El loco es un barsa”, “El hue... agarrándose a la Piare con P y hasta ella quedó sacada de onda”, fueron algunos de los comentarios que usuarios manifestaron en X.

A continuación, imágenes del incómodo momento que vivió la humorista sobre la Quinta Vergara:

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar