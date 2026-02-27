;

FOTOS. No pasó desapercibido: el incómodo momento que vivió Piare con P con hombre del público que subió al escenario en Viña 2026

Usuarios a través de redes sociales criticaron el actuar del hombre.

Sebastián Escares

No pasó desapercibido: el incómodo momento que vivió Piare con P con hombre del público que subió al escenario en Viña 2026

No pasó desapercibido: el incómodo momento que vivió Piare con P con hombre del público que subió al escenario en Viña 2026 / Agencia Uno

La noche de este jueves 26 de febrero todos los ojos estaban puestos en Piare con P, comediante que estuvo a cargo del humor en la quinta noche del Festival de Viña 2026.

A base de mucha energía, chistes que incluyeron a Cathy Barriga e incluso bailes, la humorista se echó el público al bolsillo y logró triunfar en la Quinta Vergara llevándose la Gaviota de Plata y la de Oro.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, hacia el final de su rutina, Piare con P decidió llamar a varias personas del público para subir al escenario. Fue en ese momento que se vio una incómoda situación con uno de los hombres que subieron, la cual no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales.

“El loco es un barsa”

Uno de los hombres que subió al escenario tomó por la cintura a Piare con P y comenzó a bailar detrás de ella.

En pantalla se vio como la humorista se incomodó de inmediato con la situación, por lo que lo corrió rápidamente hacia un lado.

Tras lo sucedido, en redes sociales no perdonaron y criticaron el accionar del hombre. “El loco es un barsa”, “El hue... agarrándose a la Piare con P y hasta ella quedó sacada de onda”, fueron algunos de los comentarios que usuarios manifestaron en X.

A continuación, imágenes del incómodo momento que vivió la humorista sobre la Quinta Vergara:

ADN

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

ADN

26 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La humorista Piare con P se presenta en la Quinta Vergara, durante la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad