“El resto que lo solucionen ellos”: Asskha Sumathra reaparece tras su presentación en Viña 2026

La humorista conversó con la prensa un día después de su presentación en el Festival que terminó con polémica por ser interrumpida.

Nicolás Lara Córdova

"El resto que lo solucionen ellos": Asskha Sumathra reaparece tras su presentación en Viña 2026

Hans Scott

Asskha Sumathra sigue dando que hablar luego de su presentación en el Festival de Viña 2026. La humorista fue ‘bajada’ del escenario de la Quinta Vergara, lo que generó la molestia del público asistente que comenzó a pifiar hasta la presentación de Ke Personajes.

Un día después de lo ocurrido, Sumathra habló con los medios mientras se movilizaba en Viña del Mar. “Vamos a volver”, dijo de entrada la humorista que fue galardonada con la Gaviota de Plata y Oro.

Al ser consultada sobre la interrupción y que no alcanzó a despedirse, Asskha comentó que “yo me despedí y fui feliz”, agregando que “no se escuchó, pero con las gaviotas, ¿qué más?”.

Para finalizar, la humorista se refirió a los comentarios que recibió por su presentación en Viña 2026 y aprovechó para dar un golpe a la producción. “Todo conmigo, todo bien; el resto que lo solucionen ellos”, cerró.

