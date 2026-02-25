;

La negativa racha que rompió O’Higgins en torneos internacionales con su épico triunfo en Copa Libertadores

El “Capo de Provincia” consiguió algo que jamás le había ocurrido antes en los torneos de la Conmebol.

Siguen los festejos en O’Higgins luego de avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores, tras eliminar a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales.

Este triunfo del “Capo de Provincia” se instala de inmediato como uno de los más importantes en la historia del club, rompiendo una increíble y negativa racha.

Según datos de Luis Reyes, de AS Chile, esta es la primera vez que O’Higgins gana una serie de eliminación directa en torneos internacionales.

Anteriormente, había jugado cuatro “mata-mata” y siempre había quedado eliminado: en 1992 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Copa Conmebol, y luego por la Copa Sudamericana frente a Cerro Porteño en 2012, Montevideo Wanderers en 2016 y Fuerza Amarilla de Ecuador en 2017.

Ahora tendrá la oportunidad de sumar su segundo triunfo consecutivo en duelos mano a mano y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando enfrente al ganador de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira en la Fase 3.

