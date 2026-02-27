Con un ex UC en cancha: Deportes Tolima gana su llave y será rival de O’Higgins en la Libertadores

O’Higgins ya tiene rival para disputar la Fase 3 de la Copa Libertadores. Se trata de Deportes Tolima de Colombia, elenco que viene de eliminar a Deportivo Táchira de Venezuela en una llave que se definió en los penales.

En el partido de ida, el equipo colombiano ganó 1-0 en condición de visitante. La revancha se jugó anoche en tierras cafetaleras, donde el cuadro venezolano logró un triunfo por la cuenta mínima para empatar la llave.

Tras el 1-1 global, todo se decidió en tanda de penales, donde el conjunto local se impuso por 3-0 después de que Táchira fallara tres lanzamientos consecutivos.

De esta manera, Deportes Tolima se citó con O’Higgins en la Fase 3 de la Copa Libertadores. Esta llave comenzará en Rancagua (3 o 4 de marzo) y la revancha se disputará en Colombia (11 o 12 de marzo).

Ex UC volverá a Chile para enfrentar a O’Higgins

En el plantel de Tolima destaca un nombre que conoció de cerca el fútbol chileno. Se trata de Brayan Rovira, quien vistió la camiseta de Universidad Católica durante 2023.

El ex UC fue titular anoche ante Táchira y jugó todo el partido. Sin embargo, en la tanda de penales Rovira se resbaló y su disparo se fue por arriba del arco.