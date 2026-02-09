;

Colo Colo arriesga sanción por este incidente ante Everton: pasó desapercibido en TV

El árbitro Juan Lara detalló en su informe un episodio que pasó inadvertido en la transmisión oficial del partido en el Estadio Monumental.

Bastián Lizama

Colo Colo tomó oxígeno y consiguió su primera victoria en la Liga de Primera 2026, luego de superar en la agonía por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

Al margen del revitalizador triunfo para el equipo de Fernando Ortiz, hubo un incidente que pasó inadvertido en el partido y que fue denunciado en las últimas horas por el árbitro Juan Ignacio Lara.

En su informe, publicado en el sitio web del Campeonato Chileno, el juez detalló un episodio que pasó desapercibido en la transmisión oficial del encuentro.

“Al minuto 90+1 posterior al gol de Colo Colo los pasabalones retiran los balones ubicados atrás de los arco sector norte”, indicó Lara.

La sanción que arriesga Colo Colo

El hecho denunciado por Juan Lara constituye una infracción al artículo 39° de las bases de la Liga de Primera 2026, el cual establece que “los pasabalones que no respeten las instrucciones de los árbitros y que sean denunciados por éstos, no podrán ser asignados en tal función por el club local en el partido siguiente”.

“La infracción a esta disposición será sancionada con una multa ascendente a 20 UF al club infractor y una suspensión de dos partidos en el Fútbol Formativo, en caso de que disputen alguna de sus competencias", agrega.

Asimismo, señala que “la presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo con los incisos precedentes, el retiro de uno o más que no tuviere reemplazo antes del término del juego y la actuación deficiente de éstos, calificada así por el árbitro del partido en su informe, importará una infracción del club que actuare de local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF".

