;

Matías Sepúlveda tras el “Maracanazo” con Lanús: “Es un sueño ganar acá y contra este equipo”

El volante chileno se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras un partido infartante frente a Flamengo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Matías Sepúlveda fue una de las piezas clave para que Lanús se consagrara campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Estadio Maracaná.

El chileno ingresó desde el banco y, a pesar de que cometió un penal, fue quien envió el centro en el alargue que permitió a los “granates” volver a ponerse en ventaja en el global.

En conversación con AS Chile, el ex jugador de Universidad de Chile se refirió a la obtención de su primer título internacional y a sus primeras semanas en el fútbol argentino.

Revisa también:

ADN

Estoy muy feliz. Es un sueño. Cuando llegué acá, uno de los objetivos era esta Recopa. Se consiguió, gracias a Dios, por el plantel que tenemos. Es un grupo muy bueno, muy humilde y muy dispuesto al trabajo, y eso dio fruto ahora. Estoy muy contento por eso. Es un sueño ganar acá contra este equipo”, comenzó señalando el futbolista de 26 años.

Consultado sobre la confianza que le entrega su entrenador, Mauricio Pellegrino, respondió: “Muchísimo. Esto es un conjunto de cosas: cuerpo técnico, jugadores y todos los que componen el club. Me recibieron muy bien y eso hace que todo sea mucho más sencillo para rendir, que al final es lo que importa”.

Respecto a los objetivos del equipo, Sepúlveda concluyó: “Este era uno. La Recopa Sudamericana era una de las metas y ahora vamos a pelear por todo lo que nos queda. Lanús se lo merece, tenemos equipo para hacerlo, así que vamos por eso”.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad