Matías Sepúlveda tras el “Maracanazo” con Lanús: “Es un sueño ganar acá y contra este equipo”

Matías Sepúlveda fue una de las piezas clave para que Lanús se consagrara campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Estadio Maracaná.

El chileno ingresó desde el banco y, a pesar de que cometió un penal, fue quien envió el centro en el alargue que permitió a los “granates” volver a ponerse en ventaja en el global.

En conversación con AS Chile, el ex jugador de Universidad de Chile se refirió a la obtención de su primer título internacional y a sus primeras semanas en el fútbol argentino.

“Estoy muy feliz. Es un sueño. Cuando llegué acá, uno de los objetivos era esta Recopa. Se consiguió, gracias a Dios, por el plantel que tenemos. Es un grupo muy bueno, muy humilde y muy dispuesto al trabajo, y eso dio fruto ahora. Estoy muy contento por eso. Es un sueño ganar acá contra este equipo”, comenzó señalando el futbolista de 26 años.

Consultado sobre la confianza que le entrega su entrenador, Mauricio Pellegrino, respondió: “Muchísimo. Esto es un conjunto de cosas: cuerpo técnico, jugadores y todos los que componen el club. Me recibieron muy bien y eso hace que todo sea mucho más sencillo para rendir, que al final es lo que importa”.

Respecto a los objetivos del equipo, Sepúlveda concluyó: “Este era uno. La Recopa Sudamericana era una de las metas y ahora vamos a pelear por todo lo que nos queda. Lanús se lo merece, tenemos equipo para hacerlo, así que vamos por eso”.