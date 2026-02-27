;

Suazo advierte a Pellegrini en la previa del derbi sevillano: “Lo respeto mucho, pero hoy es mi rival y le quiero ganar”

“Afortunadamente me ha tocado vivir clásicos así en Chile, con esa presión que es linda de experimentar”, señaló el lateral, quien asoma como titular frente a Real Betis.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

Este domingo, los focos del fútbol español estarán puestos en el derbi que disputarán Real Betis y Sevilla en La Cartuja, duelo que tendrá presencia chilena en ambos bandos.

En el cuadro nervionense, Gabriel Suazo asoma como titular frente al equipo dirigido por Manuel Pellegrini, mientras que Alexis Sánchez continúa relegado al banco de suplentes.

En la antesala del compromiso, el lateral formado en Colo Colo conversó con AS sobre el clásico andaluz, su presente y lo que significa enfrentar a una leyenda como el “Ingeniero”.

“La primera palabra que se me viene a la cabeza es felicidad. Soy una persona muy feliz acá. Decidí venir porque siempre quise competir en Europa al máximo nivel y creo que Sevilla es uno de esos equipos que está hecho para competir, aunque hoy estemos en una situación un poco más compleja. Estoy convencido de que seguirán llegando momentos lindos”, comenzó señalando el seleccionado nacional.

Sobre el Betis, comentó: “Es un equipo consolidado, que lleva tiempo trabajando con el mismo técnico. Sus piezas se han ido aceitando con el paso de los años y eso lo demuestra el largo proceso de Manuel Pellegrini”.

“Manuel es un tremendo entrenador. Lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Es un orgullo para nosotros como chilenos. Cualquiera que sepa un poco de fútbol sabe quién es. Le tengo mucho respeto, pero hoy es mi rival y quiero ganarle”, añadió Suazo.

“Sé que es un partido donde la ciudad se paraliza y todos los focos están ahí. Afortunadamente me ha tocado vivir clásicos así en Chile, con esa presión que es linda de experimentar. La asumo con responsabilidad, alegría y mucha energía para disputar cada balón como si fuera el último”, cerró sobre cómo se vive el derbi sevillano.

