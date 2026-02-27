“Imagínate creer en la palabra y en el corazón...”: Yamila Reyna comparte desolador mensaje tras su quiebre con Américo

Tras casi tres semanas de su quiebre amoroso con Américo, Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora reflexión.

La actriz comenzó su desahogo mencionando que “muchas me preguntan que cómo estoy y de cómo lo hago para seguir adelante. Podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento”.

“Pero la verdad es que tengo el alma y el corazón roto, porque soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede y la desilusión de que no es así es desbastador”, reconoció Reyna.

Tras ello, la argentina lanzó una reflexión indirecta hacia su quiebre amoroso. “Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidís entregarte a ojos cerrados con lo mejor que has construido de vos y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira traición e ingratitud… claro que te rompe por completo", expresó.

“Pero, ¿Cómo lo hago para seguir? Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme, y con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto", reflexionó.

“Aún puedo ver esta mujer...”

Tras ello, la actriz trasandina mencionó: “Aunque hoy sea pedacitos de mi, aún puedo ver esta mujer… la que se ha ganado todo gracias a su trabajo, la que nunca vivió a costas de un hombre, la que hizo su carrera solo y únicamente con talento y esfuerzo, la que es hermosa por dentro y por fuera, la que ama por amar y no por interés, la que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón. Esa también soy yo".

“Pero prepárense, porque cuando vuelva mi corona va a brillar más que nunca! Esta es mi confesión, honesta y desde el corazón para todas aquellas que con sus historias me ayudaron”, cerró Yamila Reyna.