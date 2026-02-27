;

“Imagínate creer en la palabra y en el corazón...”: Yamila Reyna comparte desolador mensaje tras su quiebre con Américo

La actriz compartió una desgarradora reflexión a través de su cuenta de Instagram.

Sebastián Escares

“Imagínate creer en la palabra y en el corazón...”: Yamila Reyna comparte desolador mensaje tras su quiebre con Américo

Tras casi tres semanas de su quiebre amoroso con Américo, Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para compartir una desgarradora reflexión.

La actriz comenzó su desahogo mencionando que “muchas me preguntan que cómo estoy y de cómo lo hago para seguir adelante. Podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento”.

Revisa también:

ADN

“Pero la verdad es que tengo el alma y el corazón roto, porque soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede y la desilusión de que no es así es desbastador”, reconoció Reyna.

Tras ello, la argentina lanzó una reflexión indirecta hacia su quiebre amoroso. “Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidís entregarte a ojos cerrados con lo mejor que has construido de vos y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira traición e ingratitud… claro que te rompe por completo", expresó.

“Pero, ¿Cómo lo hago para seguir? Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme, y con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto", reflexionó.

“Aún puedo ver esta mujer...”

Tras ello, la actriz trasandina mencionó: “Aunque hoy sea pedacitos de mi, aún puedo ver esta mujer… la que se ha ganado todo gracias a su trabajo, la que nunca vivió a costas de un hombre, la que hizo su carrera solo y únicamente con talento y esfuerzo, la que es hermosa por dentro y por fuera, la que ama por amar y no por interés, la que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón. Esa también soy yo".

“Pero prepárense, porque cuando vuelva mi corona va a brillar más que nunca! Esta es mi confesión, honesta y desde el corazón para todas aquellas que con sus historias me ayudaron”, cerró Yamila Reyna.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad