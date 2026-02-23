¿Olvidó a Américo? Yamila Reyna se dejó ver muy bien acompañada en la cama: “Acá vamos otra vez” / Instagram

Yamila Reyna sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. Tras su mediática separación del cantante Américo, cada movimiento de la actriz es analizado con lupa por sus fieles seguidores.

Esta mañana, la comunicadora sorprendió al publicar una fotografía desde la intimidad de su habitación. En la imagen, se le ve relajada y disfrutando de un especial regaloneo matutino.

“Buen día. Acá vamos otra vez”, escribió Yamila junto a un emoji de corazón vendado, dejando claro que, aunque el proceso de sanación continúa, no le falta afecto para empezar la jornada.

El “compañero” de Yamila no es un nuevo amor humano. Se trata de su inseparable perro, Ernesto, quien aparece fundido en un tierno abrazo con la argentina.

Durante el fin de semana, Reyna también compartió un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que le han dado algún símbolo de apoyo en estas últimas semanas.

“Quiero que sepan que me han hecho mucha compañía en noches eternas, cada historia me ayuda a crecer, reflexionar, sentir y sobre todo tener la certeza de que sí, mañana será bonito.Gracias de corazón“, escribió junto a una serie de fotografías de su verano.