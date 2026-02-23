;

¿Olvidó a Américo? Yamila Reyna se dejó ver muy bien acompañada en la cama: “Acá vamos otra vez”

La actriz compartió una tierna fotografia en sus redes sociales.

Javier Méndez

¿Olvidó a Américo? Yamila Reyna se dejó ver muy bien acompañada en la cama: “Acá vamos otra vez”

¿Olvidó a Américo? Yamila Reyna se dejó ver muy bien acompañada en la cama: “Acá vamos otra vez” / Instagram

Yamila Reyna sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. Tras su mediática separación del cantante Américo, cada movimiento de la actriz es analizado con lupa por sus fieles seguidores.

Esta mañana, la comunicadora sorprendió al publicar una fotografía desde la intimidad de su habitación. En la imagen, se le ve relajada y disfrutando de un especial regaloneo matutino.

“Buen día. Acá vamos otra vez”, escribió Yamila junto a un emoji de corazón vendado, dejando claro que, aunque el proceso de sanación continúa, no le falta afecto para empezar la jornada.

Revisa también:

ADN

El “compañero” de Yamila no es un nuevo amor humano. Se trata de su inseparable perro, Ernesto, quien aparece fundido en un tierno abrazo con la argentina.

ADN

Instagram

Durante el fin de semana, Reyna también compartió un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que le han dado algún símbolo de apoyo en estas últimas semanas.

Quiero que sepan que me han hecho mucha compañía en noches eternas, cada historia me ayuda a crecer, reflexionar, sentir y sobre todo tener la certeza de que sí, mañana será bonito.Gracias de corazón“, escribió junto a una serie de fotografías de su verano.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad