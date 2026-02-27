Encerrona en Maipú deja a menor de 16 años con disparo en la cabeza y en riesgo vital: fue trasladado en helicóptero a Clínica Las Condes

Un menor de 16 años, de nacionalidad venezolana, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante una encerrona frustrada ocurrida la tarde de este viernes en Maipú.

El hecho se registró cerca de las 18:00 horas en avenida Conquistador con Camino Rinconada, cuando un hombre circulaba en su vehículo junto a su hijo y un amigo de éste.

Según información preliminar, fueron interceptados por otro automóvil del que descendieron cuatro sujetos con la intención de robar el móvil.

Carabineros informó que “a las 18:00 horas, Carabineros concurre a Av. Conquistador con Camino Rinconada”, donde “verificaron a un menor de edad herido por un impacto balístico”.

Fue trasladado a la Clínica Las Condes

Los atacantes huyeron “en dirección desconocida, sin concretar el robo”. El adolescente fue trasladado en helicóptero institucional hasta la Clínica Las Condes, mientras el caso quedó “a la espera de instrucciones del Ministerio Público”.

El capitán de Carabineros de la prefectura Santiago-Rinconada, Carlos Weinberger, explicó que “sin motivo alguno, le efectuó un disparo al automóvil. Lamentablemente, el disparo lesionó al menor de 16 años de edad, de nacionalidad venezolana”.

“A raíz de lo anterior, se hizo el despliegue aéreo, el helicóptero lo evacuó rápidamente hasta la clínica Las Condes, lugar en el cual está siendo intervenido en estos momentos con riesgo vital”, dijo para detallar el oficial.