;

Encerrona en Maipú deja a menor de 16 años con disparo en la cabeza y en riesgo vital: fue trasladado en helicóptero a Clínica Las Condes

Cuatro sujetos interceptaron el vehículo familiar y abrieron fuego cuando el conductor intentó escapar. El adolescente permanece internado en estado grave.

Martín Neut

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile

Un menor de 16 años, de nacionalidad venezolana, quedó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza durante una encerrona frustrada ocurrida la tarde de este viernes en Maipú.

El hecho se registró cerca de las 18:00 horas en avenida Conquistador con Camino Rinconada, cuando un hombre circulaba en su vehículo junto a su hijo y un amigo de éste.

Según información preliminar, fueron interceptados por otro automóvil del que descendieron cuatro sujetos con la intención de robar el móvil.

Revisa también:

ADN

Carabineros informó que “a las 18:00 horas, Carabineros concurre a Av. Conquistador con Camino Rinconada”, donde “verificaron a un menor de edad herido por un impacto balístico”.

Fue trasladado a la Clínica Las Condes

Los atacantes huyeron “en dirección desconocida, sin concretar el robo”. El adolescente fue trasladado en helicóptero institucional hasta la Clínica Las Condes, mientras el caso quedó “a la espera de instrucciones del Ministerio Público”.

El capitán de Carabineros de la prefectura Santiago-Rinconada, Carlos Weinberger, explicó que “sin motivo alguno, le efectuó un disparo al automóvil. Lamentablemente, el disparo lesionó al menor de 16 años de edad, de nacionalidad venezolana”.

“A raíz de lo anterior, se hizo el despliegue aéreo, el helicóptero lo evacuó rápidamente hasta la clínica Las Condes, lugar en el cual está siendo intervenido en estos momentos con riesgo vital”, dijo para detallar el oficial.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad