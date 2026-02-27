Luto en Argentina: turista chileno atropelló y dio muerte a reconocida pediatra trasandina

Ana María del Rosario Zingoni, conocida como “Charo”, murió tras ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por la Ruta Nacional 3, en las afueras de Ushuaia. Rosario era una pediatra ampliamente conocida en la zona trasandina.

Según consigna Clarín, el hecho ocurrió al mediodía del sábado 14 de febrero, en el sector La Mosca Loca, a unos ocho kilómetros de la ciudad y en condiciones climáticas favorables.

De acuerdo con la investigación, fue embestida por una camioneta Ford Raptor F-150 conducida por el ciudadano chileno Alejandro Robinson Hidalgo Parra, quien regresaba a Santiago junto a su pareja.

Ciudadano chileno es el responsable

Las pericias establecieron que el vehículo circulaba a 63 km/h al momento del impacto. El imputado declaró que no pudo esquivarla debido a la presencia de autos en sentido contrario.

La jueza de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Sur lo procesó por homicidio culposo y le prohibió salir del país mientras avanza la causa. La familia de la víctima sostiene que hubo distracción del conductor y reclama justicia.

Zingoni tenía 75 años y ejercía en Ushuaia desde 1979. Atendió a varias generaciones de pacientes y era una figura ampliamente reconocida en la comunidad fueguina.