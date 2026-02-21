Homicidio en Pudahuel: joven muere tras riña en multicancha

Santiago

Un homicidio quedó al descubierto la noche del viernes en la comuna de Pudahuel, luego de que Carabineros acudiera hasta la intersección de pasaje Río Amarillo con pasaje Río Grande tras recibir un llamado por una riña. En el lugar encontraron a un hombre sin vida al interior de un vehículo, con un impacto balístico en la zona craneal.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 21:10 horas. La víctima, un ciudadano chileno de 22 años, habría participado previamente en un enfrentamiento en el sector, donde se desarrollaba un partido de fútbol en una multicancha cercana.

Según el relato de testigos, uno de los involucrados habría extraído un arma de fuego y disparado cuando el joven intentaba retirarse a bordo de su automóvil. El fiscal adjunto Daniel Schachermayer señaló que “Hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos (…) la persona fallecida se encontraba retirándose del lugar cuando sufrió el disparo”.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, que trabaja para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al autor del disparo.