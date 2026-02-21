;

Homicidio en Pudahuel: joven muere tras riña en multicancha

La víctima, de 22 años, recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba retirarse del lugar tras un altercado. La PDI quedó a cargo de las diligencias.

Verónica Villalobos

Foto T13

Foto T13

Santiago

Un homicidio quedó al descubierto la noche del viernes en la comuna de Pudahuel, luego de que Carabineros acudiera hasta la intersección de pasaje Río Amarillo con pasaje Río Grande tras recibir un llamado por una riña. En el lugar encontraron a un hombre sin vida al interior de un vehículo, con un impacto balístico en la zona craneal.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 21:10 horas. La víctima, un ciudadano chileno de 22 años, habría participado previamente en un enfrentamiento en el sector, donde se desarrollaba un partido de fútbol en una multicancha cercana.

Revisa también

ADN

Según el relato de testigos, uno de los involucrados habría extraído un arma de fuego y disparado cuando el joven intentaba retirarse a bordo de su automóvil. El fiscal adjunto Daniel Schachermayer señaló que “Hubo un altercado entre distintas personas y se efectuaron disparos (…) la persona fallecida se encontraba retirándose del lugar cuando sufrió el disparo”.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, que trabaja para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar al autor del disparo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad