Demolición de ex Toma Dignidad alcanza 75% y superan las 3.000 toneladas retiradas tras tres días de operativo

Las autoridades dieron por finalizada la etapa de desalojo de la ex Toma Dignidad en La Florida tras tres días de operativo coordinado. La demolición alcanza un 75% de avance y se han retirado más de 3.000 toneladas de escombros.

El delegado presidencial Gonzalo Durán calificó el procedimiento como “un hecho inédito”, señalando que “las características geográficas, su extensión y la cantidad de maquinaria involucrada hacen que este sea un hecho inédito”.

Añadió que la Delegación elaborará un documento para que “las futuras autoridades sigan trabajando (…) y enfrentar este tipo de asentamientos”.

El alcalde Daniel Reyes valoró el trabajo conjunto y afirmó: “Más allá de cualquier diferencia política, somos funcionarios del Estado que trabajamos para las personas”.

Demolición de ex Toma Dignidad Ampliar

Detalles del operativo

Además, indicó que pondrán a disposición de otros municipios “toda la información y capacitación necesaria para llevar adelante procesos exitosos como este”.

En lo operativo, se han gestionado 85 subsidios de arriendo —mientras el Serviu Metropolitano evalúa antecedentes de 601 familias— y el procedimiento dejó nueve detenidos y la recuperación de un vehículo robado en Conchalí.

Posteriormente, se avanzará en la inhabilitación del terreno y en la ejecución final del Parque Quebrada de Macul.