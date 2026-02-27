;

Demolición de ex Toma Dignidad alcanza 75% y superan las 3.000 toneladas retiradas tras tres días de operativo

Gonzalo Durán lo calificó como “un hecho inédito” y anunció guía para futuras autoridades. El municipio gestiona subsidios y cierre del terreno.

Martín Neut

Demolición de ex Toma Dignidad

Demolición de ex Toma Dignidad

Las autoridades dieron por finalizada la etapa de desalojo de la ex Toma Dignidad en La Florida tras tres días de operativo coordinado. La demolición alcanza un 75% de avance y se han retirado más de 3.000 toneladas de escombros.

El delegado presidencial Gonzalo Durán calificó el procedimiento como “un hecho inédito”, señalando que “las características geográficas, su extensión y la cantidad de maquinaria involucrada hacen que este sea un hecho inédito”.

Revisa también:

ADN

Añadió que la Delegación elaborará un documento para que “las futuras autoridades sigan trabajando (…) y enfrentar este tipo de asentamientos”.

El alcalde Daniel Reyes valoró el trabajo conjunto y afirmó: “Más allá de cualquier diferencia política, somos funcionarios del Estado que trabajamos para las personas”.

ADN

Demolición de ex Toma Dignidad

Detalles del operativo

Además, indicó que pondrán a disposición de otros municipios “toda la información y capacitación necesaria para llevar adelante procesos exitosos como este”.

En lo operativo, se han gestionado 85 subsidios de arriendo —mientras el Serviu Metropolitano evalúa antecedentes de 601 familias— y el procedimiento dejó nueve detenidos y la recuperación de un vehículo robado en Conchalí.

Posteriormente, se avanzará en la inhabilitación del terreno y en la ejecución final del Parque Quebrada de Macul.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad