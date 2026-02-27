El otro chileno que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana con Lanús / Cedida

Lanús se consagró ayer jueves, bajo un diluvio en Río de Janeiro, como campeón de la Recopa Sudamericana luego de imponerse en el alargue a Flamengo.

En el elenco trasandino, fue protagonista en cancha el lateral chileno Matías Sepúlveda, pero no es el único nacional que festejó en el Maracaná.

Se trata del videoanalista del cuadro “granate”, Sebastián Mardones Anabalón, quien tras irse a Argentina para estudiar terminó incorporándose al staff de Lanús.

“En 2017 vine a la final que jugó Lanús en Copa Libertadores y ahí conocí algo de lo que era el club. Fue coincidencia también, llegué a estudiar para entrenador donde ya había dos chilenos y mi profesor de videoanálisis, Gabriel Gómez Stradi, que estuvo en River Plate”, recordó el año pasado en diálogo con ADN Deportes.

Sebastián Mardones tiene una familia vinculada al fútbol, considerando que es nieto de Luis Anabalón, exjugador de San Luis de Quillota en la década de los 80, y quien lo impulsó a comenzar su trabajo a nivel táctico y como DT.

Quien se sumó a Lanús tras la salida de Frank Kudelka ha recibido el respaldo de Mauricio Pellegrino para conservar su labor como videoanalista. “Es muy interesante estar con él, son personas que han estado en las ligas más competitivas del mundo. Son conversaciones muy nutritivas, te deja muchas enseñanzas para el proceso formativo que estoy viviendo”, dijo por aquel entonces quien hoy por hoy celebra, junto a su compatriota Matías Sepúlveda, otro título para el club.