;

Es chileno, llegó a Argentina para ser entrenador y hoy prepara a Lanús para enfrentar a la U en Copa Sudamericana: la historia de Sebastián Mardones

ADN Deportes conversó con el videoanalista de Lanús, quien explicó cómo llegó a ser parte del rival azul en semifinales.

Carlos Madariaga

Alberto López

Es chileno, llegó a Argentina para ser entrenador y hoy prepara a Lanús para enfrentar a la U en Copa Sudamericana: la historia de Sebastián Mardones

Es chileno, llegó a Argentina para ser entrenador y hoy prepara a Lanús para enfrentar a la U en Copa Sudamericana: la historia de Sebastián Mardones / Cedida

En la historia de Lanús, rival de la U de Chile en las semifinales de Copa Sudamericana, solo ha habido un chileno jugando por el cuadro granate: Eros Pérez, que estuvo en el club entre 2002 y 2003.

Sin embargo, en el elenco trasandino hoy por hoy hay presencia nacional, aunque no en la cancha. Se trata de Sebastián Mardones, videoanalista del elenco bonaerense, quien conversó con ADN Deportes en la previa a la revancha del jueves, en La Fortaleza.

Revisa también:

ADN

“La idea siempre fue transformarme en entrenador. Tras egresar de la Universidad de Valparaíso, mi abuelo (Luis Anabalón) me invitó a trabajar en una escuela de Wanderers en La Cruz. Él fue jugador profesional. Pude apreciar que tenía ciertas aptitudes para dirigir un grupo de adolescentes. Aprendí muchísimo para entender cómo podía hacerlo y me vine a Argentina porque está más desarrollado el fútbol”, comentó el oriundo de Quillota.

Al respecto, explicó cómo llegó a ser parte del staff técnico de Lanús. “En 2017 vine a la final que jugó Lanús en Copa Libertadores y ahí conocí algo de lo que era el club. Fue coincidencia también, llegué a estudiar para entrenador donde ya había dos chilenos y mi profesor de videoanálisis, Gabriel Gómez Stradi, que estuvo en River Plate“, repasó el personero de 34 años.

Fue a Aldosivi luego y presentó un proyecto para armar una secretaría técnica, donde me invitó a trabajar como analista. Después de 13 meses allí, llegué a Lanús. Hay muchos conceptos técnicos y tácticos en el entrenamiento formativo, donde estuve ocho meses, y tras un interinato luego de la salida de Frank Kudelka, me subieron al staff del primer equipo”, comentó Sebastián Mardones, valorando el apoyo hoy recibido por Mauricio Pellegrino.

“Es muy interesante estar con él, son personas que han estado en las ligas más competitivas del mundo. Son conversaciones muy nutritivas, te deja muchas enseñanzas para el proceso formativo que estoy viviendo”, dijo el chileno, que resaltó las diferencias que ve entre el fútbol chileno y el trasandino.

“Me llama la atención la manera en que viven el deporte en la sociedad, ocupa un espacio más amplio que en Chile. Eso hace que el fútbol sea muy potente en el día a día de las personas, no solo el fin de semana, cuando juega el equipo. También está la diferencia en la formación. Acá hay campeonatos de baby fútbol o fútbol sala con niños que compiten desde los 6 años y es tremendo porque compiten, no van a participar. Tiene que ver con la cantidad de horas de esfuerzo en jugar fútbol y competir”, cerró Sebastián Mardones en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad