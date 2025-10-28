Es chileno, llegó a Argentina para ser entrenador y hoy prepara a Lanús para enfrentar a la U en Copa Sudamericana: la historia de Sebastián Mardones / Cedida

En la historia de Lanús, rival de la U de Chile en las semifinales de Copa Sudamericana, solo ha habido un chileno jugando por el cuadro granate: Eros Pérez, que estuvo en el club entre 2002 y 2003.

Sin embargo, en el elenco trasandino hoy por hoy hay presencia nacional, aunque no en la cancha. Se trata de Sebastián Mardones, videoanalista del elenco bonaerense, quien conversó con ADN Deportes en la previa a la revancha del jueves, en La Fortaleza.

“La idea siempre fue transformarme en entrenador. Tras egresar de la Universidad de Valparaíso, mi abuelo (Luis Anabalón) me invitó a trabajar en una escuela de Wanderers en La Cruz. Él fue jugador profesional. Pude apreciar que tenía ciertas aptitudes para dirigir un grupo de adolescentes. Aprendí muchísimo para entender cómo podía hacerlo y me vine a Argentina porque está más desarrollado el fútbol”, comentó el oriundo de Quillota.

Al respecto, explicó cómo llegó a ser parte del staff técnico de Lanús. “En 2017 vine a la final que jugó Lanús en Copa Libertadores y ahí conocí algo de lo que era el club. Fue coincidencia también, llegué a estudiar para entrenador donde ya había dos chilenos y mi profesor de videoanálisis, Gabriel Gómez Stradi, que estuvo en River Plate“, repasó el personero de 34 años.

“Fue a Aldosivi luego y presentó un proyecto para armar una secretaría técnica, donde me invitó a trabajar como analista. Después de 13 meses allí, llegué a Lanús. Hay muchos conceptos técnicos y tácticos en el entrenamiento formativo, donde estuve ocho meses, y tras un interinato luego de la salida de Frank Kudelka, me subieron al staff del primer equipo”, comentó Sebastián Mardones, valorando el apoyo hoy recibido por Mauricio Pellegrino.

“Es muy interesante estar con él, son personas que han estado en las ligas más competitivas del mundo. Son conversaciones muy nutritivas, te deja muchas enseñanzas para el proceso formativo que estoy viviendo”, dijo el chileno, que resaltó las diferencias que ve entre el fútbol chileno y el trasandino.

“Me llama la atención la manera en que viven el deporte en la sociedad, ocupa un espacio más amplio que en Chile. Eso hace que el fútbol sea muy potente en el día a día de las personas, no solo el fin de semana, cuando juega el equipo. También está la diferencia en la formación. Acá hay campeonatos de baby fútbol o fútbol sala con niños que compiten desde los 6 años y es tremendo porque compiten, no van a participar. Tiene que ver con la cantidad de horas de esfuerzo en jugar fútbol y competir”, cerró Sebastián Mardones en ADN Deportes.