AUDIO. “El árbitro fue una de las ‘figuras’. No me gusta hablar de eso, pero hoy fue muy notorio”

Patricio Rubio cargó contra Nicolás Pozo, juez del encuentro que Unión Española perdió ante Deportes Recoleta por la segunda fecha de la Primera B.

Javier Catalán

Andrés Fernández

Patricio Rubio, delantero de Unión Española

La Unión Española sufrió su primer tropiezo en la Primera B 2026 este viernes, tras caer en la segunda fecha ante Deportes Recoleta por 2-1.

El cuadro “hispano” buscaba su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Ascenso, pero el elenco “textilero” frenó en seco sus aspiraciones. En conversación con ADN Deportes tras el encuentro, Patricio Rubio, capitán del conjunto de Independencia, analizó la derrota y lanzó una dura crítica contra el árbitro Nicolás Pozo.

“Es una derrota dura, ante un rival complicado, en una cancha difícil y no en las mejores condiciones, pero ellos supieron hacer su juego y nosotros no, y eso se vio reflejado en el resultado”, comenzó señalando el “Pato”.

Respecto al desempeño del juez, fue tajante: “Creo que también te condiciona el árbitro, que fue una de las ‘figuras’. Se comió un penal muy claro, que te condiciona el partido; te va mermando con las amarillas. No me gusta hablar de eso, pero hoy fue muy notorio. Este fue nuestro tercer partido con Recoleta y ya es el tercer penal que no nos cobran”, afirmó el delantero.

Acá todos los rivales son difíciles, cualquiera le gana a cualquiera. Quedó claro en la primera fecha con los resultados que se vieron. Nos queda enfocarnos en nosotros, mejorar lo que hoy no hicimos y, en el próximo partido, no cometer estos errores que nos costaron caro”, sentenció Rubio.

