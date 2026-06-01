Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la decimocuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En esta sección fue alzado como ganador Esteban Kirkman, arquero de Everton que fue clave para que los “ruleteros” vencieran a domicilio a O’Higgins y se instalaran en la parte alta de la tabla.

El mejor gol

Nuestros panelistas escogieron como la mejor conquista el tanto convertido por Lautaro Pastrán ante Deportes La Serena, donde luego de eludir a un rival y completar una pared con Arturo Vidal, terminó definiendo de manera sutil dentro del área para el triunfo de Colo Colo.

La polémica

Para Los Tenores, la situación más controversial de la fecha fue la expulsión de Diego Carrasco ante la Universidad de Chile, donde el defensor de Deportes Concepción vio la tarjeta roja por insultar al árbitro.

La figura de la fecha

En esta nueva edición del Futbolómetro de ADN, el elegido como el mejor jugador de la jornada fue Matías Palavecino, quien fue esencial para la goleada de la Universidad Católica ante Huachipato, que de ja a los cruzados como sublíderes de la Liga de Primera.