Director Nacional de Gendarmería adhiere a reforma del Gobierno en medio de crisis: "Constituiría un salto cualitativo"
Rubén Pérez indicó en conversación con ADN Hoy que “el Presidente electo piensa lo mismo”, respecto a esta iniciativa, por lo que no es “un capricho o una improvisación” del Presidente Boric.
Entrevista al director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez - ADN Hoy
Durante esta jornada, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, conversó con ADN Hoy sobre la crisis que atraviesa la institución, la cual ha enfrentado casos de corrupción y falencias que han terminado con el escape de reos.
Precisamente, sobre la fuga de dos internos desde la exPenitenciaría, la autoridad de Gendarmería señaló que “es una situación escandalosa e indefendible que indigna a la mayoría de los funcionarios, porque se faltó gravemente a los protocolos básicos de control en cualquier establecimiento".
En esa línea, Pérez sostuvo que “esta administración, a diferencia de otras, salió de los diagnósticos y nos hemos abocado a las acciones en terreno y hemos tomado medidas, a veces impopulares o ingratas, pero se han tomado las medidas”.
“Hemos contribuido a ‘destapar la olla’ respecto de hechos que históricamente no se abordaban con la convicción suficiente ni con la inmediatez que esto requiere", agregó.
Respecto a la crisis, el director nacional de Gendarmería expresó que la institución “siempre ha sido un servicio con carencias, y que además enfrenta un aumento explosivo de la población penal".
“Ahora, esto no puede constituir un pretexto del sinnúmero de situaciones irregulares que nosotros hemos contribuido a transparentar e informar a ustedes, denunciar a la justicia, y que son de distinta especie", complementó.
Sobre esto, Rubén Pérez indicó que “hay que separar aquellas fallas que corresponden a desproligidades administrativas, falta de rigor en la tramitación de documentos en la órbita de las libertades emanadas del poder judicial, y que han generado liberaciones erróneas".
“Y por otra parte están los hechos de corrupción, situación inaceptable de violación a la ética pública, que hemos denunciado una y otra vez al ministerio público“, añadió, informando que en lo que va del año ya han sido dado de baja 15 funcionarios por casos de corrupción.
Reforma constitucional a Gendarmería
El director nacional de Gendarmería también abordó la reforma constitucional presentada por el Gobierno, el cual busca que la institución deje el Ministerio de Seguridad y pase a la cartera de Seguridad Pública.
Al respecto, Pérez afirmó que “las autoridades de Gobierno han presentado un proyecto de reforma constitucional que cambia la esencia de este servicio público a institución, lo traspasa de desde Justicia a Seguridad Pública, y constituiría un salto cualitativo que permita que Gendarmería se modernice, que cuente con el presupuesto y mejore sus condiciones estructurales e históricas deficitarias".
“Hay una reforma constitucional histórica, en un momento estratégico, que el país lo requiere por una cuestión de seguridad pública, y que, según los antecedentes que han sido de público conocimiento, el señor Presidente electo piensa lo mismo, por lo tanto, no se trata de un capricho o de una improvisación de último minuto de su excelencia al presidente de la república, más bien de una decisión muy razonada que pone a gendarmería en un lugar de relevancia, pero con el propósito de que tampoco las cárceles se transformen en centros operativos del crimen organizado como ocurrió en países vecinos", cerró.
