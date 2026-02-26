;

Fiscalía y diligencias en exPenitenciaría tras fuga de reos: “Alguien debió facilitarles la ropa”

La Fiscalía Occidente junto a la PDI realizaron diligencias en el recinto carcelaria tras el escape de reos disfrazados de gendarmes.

La Fiscalía Occidente intensificó este jueves las diligencias investigativas al interior de la exPenitenciaría de Santiago, luego de la fuga de dos internos que lograron evadir los controles haciéndose pasar por funcionarios de Gendarmería. El caso abrió una nueva línea de investigación que apunta a una eventual colaboración interna para concretar la evasión.

Durante la jornada, equipos del Ministerio Público ingresaron al recinto y recorrieron los sectores clave vinculados al escape. Según explicaron desde la fiscalía, el objetivo fue reconstruir el trayecto completo de los prófugos, desde el momento en que se cambiaron de vestimenta hasta su salida por el acceso peatonal del penal.

“El día de hoy hemos ingresado al establecimiento, hicimos un recorrido por los distintos lugares que son de interés, donde se perpetraron estos hechos”, señalaron desde la investigación.

Dudas iniciales y la hipótesis de ayuda interna

Las diligencias se activaron luego de que, durante la noche, se confirmara que el episodio correspondía efectivamente a una evasión y no a una eventual permanencia irregular dentro del recinto. “Durante la noche se nos confirmó que esto se trataba de una evasión”, precisaron, agregando que “cerca de la una y media de la mañana se constituyó la Fiscalía de Flagrancia y la Fiscalía Occidente, y se obtuvieron las correspondientes órdenes de detención” contra los dos internos prófugos.

Uno de los aspectos que más inquieta a los investigadores es el uso de vestimenta similar a la de funcionarios penitenciarios. “Nos llama poderosamente la atención el hecho de haber ocupado ropas que aparentaban ser de funcionarios de Gendarmería”, indicaron. En esa línea, la fiscalía fue enfática al plantear que “la hipótesis es, precisamente, que alguien tiene que haber facilitado esta ropa”.

Actualmente, existen órdenes de detención vigentes contra ambos reos, mientras la investigación busca establecer si las prendas utilizadas correspondían a uniformes reales de Gendarmería o a réplicas diseñadas para el engaño. En paralelo, no se descartan nuevas diligencias ni eventuales responsabilidades administrativas o penales al interior del recinto.

