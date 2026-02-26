Un femicida condenado a perpetua y un reo vinculado al anarquismo: estos son los presos fugados de la ex Penitenciaría

Durante la madrugada de este jueves se confirmó la fuga de dos internos considerados de alta peligrosidad desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes lograron salir por la puerta principal del recinto vestidos como gendarmes. El hecho, ocurrido cerca de las 12:00 horas del miércoles 25 de febrero, activó un amplio operativo policial en la capital.

Los prófugos fueron identificados como Juan Advón Flores Valenzuela , condenado a presidio perpetuo calificado por el femicidio cometido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto, y Tomás González Quezada , sentenciado a 21 años de cárcel por diversos delitos vinculados a causas asociadas al anarquismo, entre ellos porte ilegal de armas prohibidas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares conocidos por Radio ADN, ambos internos habrían logrado cambiar sus ropas al interior del penal, uniformarse como funcionarios y abandonar el recinto sin ser detectados en los controles de salida, burlando así los sistemas de seguridad.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la situación como “de extrema gravedad” y explicó que “estas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, y una vez uniformados salieron por la puerta de la penitenciaría”.

La autoridad agregó que se adoptarán medidas para establecer responsabilidades. “Vamos a informar las medidas que ciertamente van a hacer valer la responsabilidad de los mandos a partir de esta situación y, por cierto, ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público”, señaló.

En paralelo, Gendarmería inició una investigación interna para esclarecer cómo se concretó la evasión, mientras que el Ministerio Público ya dispuso diligencias para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales. El operativo de búsqueda continúa activo en distintos puntos de la Región Metropolitana.