;

Un femicida condenado a perpetua y un reo vinculado al anarquismo: estos son los presos fugados de la ex Penitenciaría

Ambos internos lograron salir por la puerta principal del recinto tras cambiarse de ropa y hacerse pasar por funcionarios de Gendarmería.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

Un femicida condenado a perpetua y un reo vinculado al anarquismo: estos son los presos fugados de la ex Penitenciaría

Durante la madrugada de este jueves se confirmó la fuga de dos internos considerados de alta peligrosidad desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes lograron salir por la puerta principal del recinto vestidos como gendarmes. El hecho, ocurrido cerca de las 12:00 horas del miércoles 25 de febrero, activó un amplio operativo policial en la capital.

Los prófugos fueron identificados como Juan Advón Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo calificado por el femicidio cometido en marzo de 2021 en la comuna de Puente Alto, y Tomás González Quezada, sentenciado a 21 años de cárcel por diversos delitos vinculados a causas asociadas al anarquismo, entre ellos porte ilegal de armas prohibidas.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con los antecedentes preliminares conocidos por Radio ADN, ambos internos habrían logrado cambiar sus ropas al interior del penal, uniformarse como funcionarios y abandonar el recinto sin ser detectados en los controles de salida, burlando así los sistemas de seguridad.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la situación como “de extrema gravedad” y explicó que “estas personas tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas, y una vez uniformados salieron por la puerta de la penitenciaría”.

La autoridad agregó que se adoptarán medidas para establecer responsabilidades. “Vamos a informar las medidas que ciertamente van a hacer valer la responsabilidad de los mandos a partir de esta situación y, por cierto, ya se han hecho las denuncias respectivas al Ministerio Público”, señaló.

En paralelo, Gendarmería inició una investigación interna para esclarecer cómo se concretó la evasión, mientras que el Ministerio Público ya dispuso diligencias para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales. El operativo de búsqueda continúa activo en distintos puntos de la Región Metropolitana.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad