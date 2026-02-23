Incluye operativo para mascotas: desalojo total de Toma Dignidad se concretará a fines de febrero

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó que antes del 28 de febrero se ejecutará el desalojo total de la Toma Dignidad, asentamiento ubicado en la ribera norte de la Quebrada de Macul, sector declarado inhabitable por su alto riesgo de aluvión.

La medida se enmarca en un proceso iniciado en octubre de 2025, cuando se despejó un tercio del campamento en la zona más expuesta.

El procedimiento se realizará con apoyo de la Delegación Presidencial Metropolitana, Carabineros, PDI y el Serviu Metropolitano, tras la ratificación de la inhabitabilidad del terreno mediante decreto alcaldicio publicado en el Diario Oficial. La autoridad comunal subrayó que la decisión busca resguardar la vida de las personas y ordenar el territorio. “El Estado de Derecho se ejerce con responsabilidad y coherencia. Nuestra obligación es proteger la vida de las personas”, afirmó.

Subsidios, albergue y acompañamiento social

Según detalló el municipio, durante meses se desarrolló un trabajo social previo con las familias del campamento. A octubre de 2025 se identificaron 578 hogares, cifra que en esta segunda etapa llegó a 601 hogares y 982 personas. Como parte del proceso, se elaboraron 310 informes sociales, se otorgaron 62 asignaciones directas de subsidio habitacional (DS 52) y 12 ya fueron aplicadas.

Reyes explicó que no todas las familias calificaron por razones formales, como beneficios vigentes, vivienda propia o situación migratoria irregular. “Hemos abordado este proceso con planificación y acompañamiento”, señaló el alcalde, destacando que el día del desalojo se habilitará un albergue transitorio por 72 horas, con capacidad inicial para 50 personas, ampliable a 100, además de apoyo socioemocional para niños y niñas.

En paralelo, el municipio desplegó un operativo inédito de bienestar animal. Se censaron 158 mascotas y se atendieron 229 animales con vacunación, microchip y esterilización. “Desarrollamos un trabajo veterinario para que las mascotas permanezcan con sus dueños o sean reubicadas responsablemente”, recalcó la autoridad.

Finalmente, desde el municipio destacaron que tras la primera etapa del desalojo se registró una baja significativa de delitos en el sector, reforzando la estrategia integral de seguridad.