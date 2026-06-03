Sorpresa en Argentina: Rosario Central toma drástica decisión con Jorge Almirón que afecta a Vicente Pizarro

Vicente Pizarro se quedó sin entrenador en Argentina. En las últimas horas se dio a conocer que Jorge Almirón no seguirá en la banca de Rosario Central, elenco al que llegó en enero de este año.

Según adelantó el periodista César Luis Merlo, la dirigencia del club rosarino decidió despedir al DT tras perder con Estudiantes de La Plata por los 16avos de final de la Copa Argentina.

La noticia generó sorpresa en suelo argentino, ya que Almirón había conseguido un 62% de los puntos con el conjunto “canalla” durante este primer semestre.

En el Torneo Apertura 2026, el técnico argentino llegó hasta las semifinales con Rosario Central, instancia en la que fue eliminado a manos de River Plate.

Y en la Copa Libertadores 2026, el equipo de Jorge Almirón terminó segundo en su grupo y clasificó a los octavos de final.

Sin embargo, la reciente eliminación en la Copa Argentina terminó provocando la salida del DT, quien anteriormente dirigió a Colo Colo.