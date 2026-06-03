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Fue expulsado con polémica ante la U y ya conoce su castigo: dura sanción del Tribunal de Disciplina

El defensa de Deportes Concepción, Diego Carrasco, fue sancionado tras ser acusado de agredir verbalmente al árbitro Mario Salvo.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El Tribunal de Disciplina de la ANFP definió la sanción en contra del defensa de Deportes Concepción, Diego Carrasco, por su polémica expulsión en la derrota ante Universidad de Chile por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Según consignó el juez Mario Salvo en su informe arbitral, el zaguero lila vio la tarjeta roja al minuto 74 del partido en el Estadio Nacional por “emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza”.

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“Me insulta de forma directa y a viva voz “Cobra el penal pos conchatumadre”, agregó el réferi en el documento.

Por esta razón, el Tribunal de Disciplina resolvió castigar a Diego Carrasco con dos partidos de suspensión, por lo que el defensor se perderá dos compromisos claves para el “León de Collao” en su lucha por mantener la categoría.

En concreto, el central no estará disponible para enfrentar a Deportes Limache en la fecha 15 y tampoco podrá jugar el duelo ante O’Higgins en Rancagua, en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

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