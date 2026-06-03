Un emotivo momento protagonizaron el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y la periodista de Chilevisión Daniela Muñoz, luego de que el jefe comunal sorprendiera a su pareja con una canción especialmente dedicada a ella durante un viaje en automóvil.

En el registro, compartido en las stories de Instagram de la comunicadora, Iglesias invita a la periodista a adivinar una canción. Mientras ambos ríen, comienza a sonar una melodía con una letra cargada de romanticismo.

“Contigo quiero estar… con todas tus hazañas, penas y alegrías te quiero acompañar. Dicen que la vida es una, pero aunque fueran cien te elegiría siempre, juntos por siempre”, se expresa.

La sorpresa dejó visiblemente emocionada a Daniela Muñoz, quien, con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó incrédula: “¿Es IA?”. Tras la revelación, ambos se fundieron en un abrazo.

El gesto se suma a una serie de muestras públicas de cariño que la pareja ha compartido en los últimos meses. Iglesias y Muñoz confirmaron su relación a fines de 2025 y desde entonces han mostrado distintos momentos juntos, incluyendo escapadas al sur de Chile y unas recientes vacaciones en Costa Rica, donde compartieron románticas fotografías desde Tortuguero.

La periodista incluso acompañó al alcalde en actividades oficiales, como su primera Cuenta Pública al mando del municipio de Independencia, consolidando una relación que, lejos de las cámaras, parece avanzar con fuerza.