;

VIDEOS. Alcalde de Independencia sorprende a periodista Daniela Muñoz con romántica canción y la emociona hasta las lágrimas

El jefe comunal sorprendió con una canción personalizada durante un viaje en auto y la reacción de la comunicadora se volvió viral.

Nelson Quiroz

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Un emotivo momento protagonizaron el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y la periodista de Chilevisión Daniela Muñoz, luego de que el jefe comunal sorprendiera a su pareja con una canción especialmente dedicada a ella durante un viaje en automóvil.

En el registro, compartido en las stories de Instagram de la comunicadora, Iglesias invita a la periodista a adivinar una canción. Mientras ambos ríen, comienza a sonar una melodía con una letra cargada de romanticismo.

Contigo quiero estar… con todas tus hazañas, penas y alegrías te quiero acompañar. Dicen que la vida es una, pero aunque fueran cien te elegiría siempre, juntos por siempre”, se expresa.

Revisa también

ADN

La sorpresa dejó visiblemente emocionada a Daniela Muñoz, quien, con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó incrédula: “¿Es IA?”. Tras la revelación, ambos se fundieron en un abrazo.

El gesto se suma a una serie de muestras públicas de cariño que la pareja ha compartido en los últimos meses. Iglesias y Muñoz confirmaron su relación a fines de 2025 y desde entonces han mostrado distintos momentos juntos, incluyendo escapadas al sur de Chile y unas recientes vacaciones en Costa Rica, donde compartieron románticas fotografías desde Tortuguero.

La periodista incluso acompañó al alcalde en actividades oficiales, como su primera Cuenta Pública al mando del municipio de Independencia, consolidando una relación que, lejos de las cámaras, parece avanzar con fuerza.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad