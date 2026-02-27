Un conductor de 31 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido manejando a 155 kilómetros por hora —casi el doble de lo permitido— y en estado de ebriedad en la región de Antofagasta.

El procedimiento se realizó la tarde del jueves, en el kilómetro 1.428 de la Ruta 5 Norte, en el tramo que conecta Antofagasta con Calama, mientras personal de la Tenencia Baquedano efectuaba controles preventivos de velocidad para reducir la ocurrencia de accidentes en carretera.

Durante la fiscalización, los uniformados detectaron que el vehículo Station Wagon circulaba a 155 km/h en una zona con límite máximo de 80 km/h, lo que configura conducción temeraria.

Signos evidentes de embriaguez

Al momento de la inspección, además, el conductor presentaba signos evidentes de consumo de alcohol, como incoherencia al hablar y fuerte hálito alcohólico. La prueba de intoxilyzer confirmó que se encontraba en estado de ebriedad.

El sujeto fue detenido por ambos delitos y retirado de circulación, evitando un eventual accidente en una de las principales rutas del norte del país.

Desde Carabineros reiteraron que estos controles buscan reforzar la seguridad vial y prevenir hechos de alto riesgo en carreteras con alto flujo vehicular.