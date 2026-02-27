;

Chile juega ante Colombia por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol 2027: a qué hora es el duelo y quién transmite por TV

La Roja cestera se enfrenta en Valdivia a los cafetaleros en un choque clave para seguir en carrera.

Carlos Madariaga

Este viernes, la selección chilena de básquetbol vuelve a la acción por primera vez en 2026, en el marco de la segunda ventana clasificatoria al Mundial de la especialidad.

En la primera tanda de partidos, La Roja cestera sufrió dos derrotas esperables ante Brasil, tanto de local como de visita, pero ahora el quinteto nacional ejercerá la localía en los dos encuentros.

Colombia y Venezuela serán quienes visitarán a Chile en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia, donde los cafetaleros enfrentarán a nuestro país este viernes 27 de febrero.

El elenco dirigido por Juan Manuel Córdoba precisa imponerse tanto en esta jornada como el próximo lunes, cuando enfrenten a los “llaneros”.

Esto considerando que, en esta etapa clasificatoria, pasan tres de los cuatro equipos a la ronda final por los cupos a la cita planetaria que se disputará en Qatar.

El choque entre Chile y Colombia arrancará a las 20:00 horas en Valdivia, encuentro que será transmisión por TV en la señal de D Sports.

