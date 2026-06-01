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Netanyahu ordena atacar suburbios de Beirut y la ONU prepara reunión de emergencia

Israel anunció bombardeos contra objetivos de Hezbolá en Dahiyeh, mientras Francia pidió una sesión urgente del Consejo de Seguridad.

Juan Castillo

Getty Images

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército atacar supuestos objetivos de Hezbolá en el barrio de Dahiyeh, en el sur de Beirut, en medio de una nueva escalada militar en Líbano.

A través de un mensaje publicado en X, Netanyahu justificó la decisión acusando incumplimientos del alto el fuego por parte del grupo chií libanés.

“Tras las violaciones reiteradas del alto el fuego en Líbano por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra nuestras ciudades y ciudadanos, he ordenado al ejército, junto con el ministro de Defensa, Israel Katz, atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahiyeh en Beirut”, señaló.

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ONU alista reunión de emergencia por ataques en Líbano

La ofensiva israelí se produce luego de operaciones en el sur de Líbano y en medio de reportes sobre nuevas órdenes de bombardeo en la periferia de Beirut, considerada bastión de Hezbolá. Por esto, cientos de familias comenzaron a abandonar la zona en vehículos, motocicletas o a pie tras el anuncio.

El Consejo de Seguridad de la ONU prepara una reunión de emergencia solicitada por Francia, uno de sus miembros permanentes. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano”, marcando distancia frente al avance de las operaciones militares.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que el objetivo es establecer en el área del río Litani una zona bajo control de seguridad del ejército, libre de armas y milicianos.

La nueva escalada ocurre en paralelo a negociaciones impulsadas por Estados Unidos con Irán para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio. Desde Teherán, en tanto, insistieron en que cualquier acuerdo con Washington dependerá de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Pese a la tregua acordada el pasado 17 de abril, los enfrentamientos no se han detenido. Hezbolá continúa lanzando ataques con drones contra posiciones israelíes, mientras Israel afirma que busca neutralizar al grupo aliado de Irán.

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