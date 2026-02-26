Otro golpe a La Roja del básquetbol: Sebastián Herrera no jugará los decisivos duelos ante Venezuela y Colombia / Agencia Getty

Este viernes 27 de febrero, la selección chilena de básquetbol enfrentará a Colombia en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia por la clasificatoria al Mundial 2027.

Sin embargo, la preparación para este choque y el del lunes 2 de marzo ante Venezuela, también en el sur del país, no ha estado exenta de complicaciones.

A los problemas de lesión de Nicolás Carvacho y Manny Suárez, además de la la no autorización de Aitor Pickett para viajar desde Alemania, se suman más líos.

Por una parte, Franco Morales firmó por los Toros Laguna de México hace unas semanas, con lo que no pudo obtener el permiso para jugar en Chile.

A ello se suma otro problema: según información de ADN Deportes, una de las figuras nacionales, Sebastián Herrera, no fue autorizado por el Paris Basketball para defender a nuestro país.

De hecho, el escolta nacional jugó este mismo jueves por el elenco galo en su visita al Panathinaikos de Grecia por la Euroliga, con lo que ya es imposible que pudiera viajar.

Con todas estas bajas, La Roja del básquetbol se prepara con tal de sumar victorias en casa que le permitan mantener la ilusión de ir al Mundial de Qatar.