;

Kast asegura que busca un acuerdo para su megarreforma, pero advierte que “basta un voto” para aprobarla

A horas de su primera Cuenta Pública, el Presidente defendió la iniciativa económica que comenzará a discutirse esta semana en el Senado y afirmó que, aunque espera alcanzar una mayoría amplia, el gobierno seguirá adelante con el proyecto.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

A pocas horas de enfrentar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional en Valparaíso, el Presidente José Antonio Kast intensificó su agenda pública y comunicacional con una serie de actividades e intervenciones en las que buscó reforzar el rumbo de su administración y marcar las prioridades de su gobierno para los próximos meses.

Durante este domingo, el Mandatario encabezó una nueva edición del “Presidente Presente” en Villa Alemana, instancia donde defendió las primeras medidas impulsadas por La Moneda y adelantó parte del contenido que expondrá este lunes ante el país.

Revisa también:

En paralelo, el jefe de Estado también abordó el escenario político que enfrenta su megarreforma económica, cuya discusión comenzará esta semana en el Senado. La iniciativa ha generado críticas desde la oposición, que acusa falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

Consultado en CNN Chile sobre la posibilidad de avanzar con respaldo estrecho en el Congreso, Kast aseguró que buscará el mayor consenso posible, aunque remarcó que el gobierno seguirá adelante con la propuesta. “Si fuera un solo voto, bueno, tenemos que seguir avanzando porque Chile no puede esperar”, afirmó.

Sobre esa misma iniciativa profundizó más tarde en conversación con Canal 13. En esa entrevista, el Mandatario sostuvo que, si bien “para que se apruebe basta un voto, nos gustaría generar una mayoría más importante”. En esa línea, agregó que “ojalá se alcance un acuerdo amplio”.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad