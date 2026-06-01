Kast asegura que busca un acuerdo para su megarreforma, pero advierte que “basta un voto” para aprobarla

A pocas horas de enfrentar su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional en Valparaíso, el Presidente José Antonio Kast intensificó su agenda pública y comunicacional con una serie de actividades e intervenciones en las que buscó reforzar el rumbo de su administración y marcar las prioridades de su gobierno para los próximos meses.

Durante este domingo, el Mandatario encabezó una nueva edición del “Presidente Presente” en Villa Alemana, instancia donde defendió las primeras medidas impulsadas por La Moneda y adelantó parte del contenido que expondrá este lunes ante el país.

En paralelo, el jefe de Estado también abordó el escenario político que enfrenta su megarreforma económica, cuya discusión comenzará esta semana en el Senado. La iniciativa ha generado críticas desde la oposición, que acusa falta de diálogo por parte del Ejecutivo.

Consultado en CNN Chile sobre la posibilidad de avanzar con respaldo estrecho en el Congreso, Kast aseguró que buscará el mayor consenso posible, aunque remarcó que el gobierno seguirá adelante con la propuesta. “Si fuera un solo voto, bueno, tenemos que seguir avanzando porque Chile no puede esperar”, afirmó.

Sobre esa misma iniciativa profundizó más tarde en conversación con Canal 13. En esa entrevista, el Mandatario sostuvo que, si bien “para que se apruebe basta un voto, nos gustaría generar una mayoría más importante”. En esa línea, agregó que “ojalá se alcance un acuerdo amplio”.