Petro cuestiona primera vuelta presidencial en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial luego que el candidato oficialista quedó en segundo lugar, al contrario de lo que indicaban la mayoría de las encuestas.

En específico, el mandatario aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que este domingo dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, donde sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

“Miles de votos fueron agregados”

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales ”, afirmó el presidente colombiano, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que “centenares de miles de votos fueron agregados”, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, concluyó Gustavo Petro.